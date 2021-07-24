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Перечислены автомобили с пробегом, которые не стоит покупать на вторичном рынке РФ

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Эксперты в первую очередь советуют приобретать популярные и хорошо зарекомендовавшие себя автомобили, которых на рынке представлено уже немало.

При этом не стоит выбирать малолитражки, так как они в России почти не пользуются спросом, а перепродать их будет очень сложно, в том числе и по причине малого ресурса двигателя.

Не советуют специалисты приобретать машины малоизвестных брендов, а особенно тех марок, которые официально в России не представлены.

В данном случае большой проблемой могут стать запчасти и квалифицированные мастера. Цвет и тип кузова также является важным при выборе и при перепродаже автомобиля.

Среди других признаков, указывающих на то, что машину приобретать не стоит, отмечается коррозия на кузовных деталях, а также проблемы с двигателем, которые можно выявить с помощью диагностики, что нужно делать еще до заключения сделки.

Не стоит покупать автомобили-утопленники, так как такая машина даже после тщательной сушки и очистки все равно прослужит недолго.

Машины, которые эксплуатировались в службах такси, тоже советуют не покупать, так как их ресурс выработан максимально, и в дальнейшем такой автомобиль потребует больших финансовых вложений.

Ну и наконец, выбирая автомобиль не стоит покупать модель, у которой имеются проблемы с документами, так как машина может оказаться криминальной.

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