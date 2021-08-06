Объем выдачи автомобильных кредитов в РФ в 2021 году увеличился на 60%

Специалисты связывают рост автокредитов с изменением стоимости автомобилей.

Как выяснила газета «Коммерсантъ», объем выдачи автомобильных кредитов в России увеличился на 60% за семь месяцев этого года.

Ссылаясь на данные аналитиков ВТБ журналисты пишут, что объемы выдачи автокредитов в отчетный период превысил 633 млрд рублей.

Средний чек стал больше на треть и составил 1,06 млн рублей.

Чаще всего россияне оформляли кредит на автомобили марок Lada, Hyundai и Kia, а наибольший объем кредитов пришёлся на столичный регион, Санкт-Петербург и Ленобласть.