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Объем выдачи автомобильных кредитов в РФ в 2021 году увеличился на 60%

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Специалисты связывают рост автокредитов с изменением стоимости автомобилей.
Как выяснила газета «Коммерсантъ», объем выдачи автомобильных кредитов в России увеличился на 60% за семь месяцев этого года.

Ссылаясь на данные аналитиков ВТБ журналисты пишут, что объемы выдачи автокредитов в отчетный период превысил 633 млрд рублей.

Средний чек стал больше на треть и составил 1,06 млн рублей.

Чаще всего россияне оформляли кредит на автомобили марок Lada, Hyundai и Kia, а наибольший объем кредитов пришёлся на столичный регион, Санкт-Петербург и Ленобласть.

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