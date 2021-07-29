Минпроторг РФ распространит льготное автокредитование на электромобили

Программы стимулирования продаж новых автомобилей пользуются отличным спросом, поэтому из регулярно возобновляют, как только выделяются средства.

В следующем году программу стимулирования спроса на машины также планируется возобновить, и более того, ее хотят расширить.

Как рассказал глава Минпроторга Денис Мантуров, слова которого приводит «Российская газета», с 2022 года льготное аавтокрелитование планируется распространить и на электромобили, а в перспективе и на водородные машины.

Это предусмотрено и в концепции по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года. Наряду с этим было отмечено, что производителям низкоуглеродного транспорта уже выделяют субсидии на компенсацию некоторых затрат.

Кроме этого, по словам Мантурова, запрещать автомобили с ДВС не планируется, однако стимулировать покупку экологичного транспорта будут обязательно.