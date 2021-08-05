В компании Renault пересмотрели стоимость двух моделей на российском рынке, которые стали дороже.

О том, что Renault в августе 2021 года в РФ повысила цены на модели Logan и Sandero сообщил сайт «Цена Авто», отмечая, что в цене прибавили, в том числе и кросс-версии автомобилей.

Модели теперь дороже на 0,1-1,5% в зависимости от комплектации.

Что касается кросс-версий, то например Logan Stepway Life и Drive теперь продаются по цене на 0,9-2,5% дороже, а Sandero Stepway Life обходится дороже на 0,3%.