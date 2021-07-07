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Renault может начать производство биотопливного седана Logan в России

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Представитель компании рассказал о возможности организовать производство биотопливного варианта седана Logan на российском предприятии.

В частности, о том, что рассматривается данный вопрос, журналистам рассказал Николя Мор, который является не только президентом АвтоВАЗа, но и исполнительным директором по операциям Renault Group в России и СНГ.

По его словам, Renault может начать производство биотопливного седана Logan в России, но окончательного решения пока нет.

Николя Мор отмечает, что в стране нужно развивать инфраструктуру и увеличивать число газовых заправок как минимум в три раза до 1 500-2 000 ед. на страну, в то время как сейчас насчитывается не более 600 заправок.

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