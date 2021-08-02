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Компания Toyota подняла цены на автомобили в России на 11-108 тысяч рублей

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Автопроизводители в России продолжают увеличивать ценники своих автомобилей.
Так, в августе новые прайсы уже получили автомобили японской марки Toyota. Как сообщает портал Quto.ru,

Компания Toyota подняла цены на автомобили в России на 11-108 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

У кроссовера C-HR оказалась наименьшая прибавка в цене в отличие от других моделей бренда – 11 тыс. рублей.

Немного сильнее подорожал RAV4, вот седаны Camry и Corolla стал дороже на 46 тыс. рублей, тогда как на максимальные 108 тыс. рублей подорожал Highlander.

Стоит отметить, что Toyota Land Cruiser 300 остался с прежним ценником, ведь его продажи начались менее двух недель назад.

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