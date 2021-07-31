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Японская компания Toyota обновит 37-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 70

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Японская компания для австралийского рынка до сих пор выпускает внедорожник Land Cruiser 70, которые ни на каких рынках больше не представлен.

Эта модель стоит на конвейере уже 37 лет, и снимать ее с производства пока не планируется.

Более того, Toyota обновит в Австралии 37-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 70 уже в следующем году.

Отличаться обновлённый вариант будет некоторыми улучшениями вроде увеличенной грузоподъемности и улучшенной безопасности.

Какие конкретно в модели произойдут изменений не известно. Toyota Land Cruiser 70 в Австралии последний раз обновился в прошлом году, когда ему добавили мультимедийную систему с 6,1-дюймовым экраном, два порта USB, дополнительный подстаканник, а также еще одну розетку на 12 В.

Land Cruiser 70 в Австралии пользуется большим спросом, поэтому Toyota не торопится снимать его с конвейера.

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