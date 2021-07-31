Японская компания Toyota обновит 37-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 70

Японская компания для австралийского рынка до сих пор выпускает внедорожник Land Cruiser 70, которые ни на каких рынках больше не представлен.

Эта модель стоит на конвейере уже 37 лет, и снимать ее с производства пока не планируется.

Более того, Toyota обновит в Австралии 37-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 70 уже в следующем году.

Отличаться обновлённый вариант будет некоторыми улучшениями вроде увеличенной грузоподъемности и улучшенной безопасности.

Какие конкретно в модели произойдут изменений не известно. Toyota Land Cruiser 70 в Австралии последний раз обновился в прошлом году, когда ему добавили мультимедийную систему с 6,1-дюймовым экраном, два порта USB, дополнительный подстаканник, а также еще одну розетку на 12 В.

Land Cruiser 70 в Австралии пользуется большим спросом, поэтому Toyota не торопится снимать его с конвейера.