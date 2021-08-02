Концерн General Motors отказывается от выпуска кроссоверов в пользу пикапов

Дефицит полупроводников сказался на выпуске продукции всех производителей, использующих их.

Многие компании вынуждены сокращать производство, в том числе оказался и концерн General Motors, руководство которого приняло решение в непростых условиях сделать ставку на полноразмерные пикапы.

При этом производство кроссоверов пока возобновлять не будут. Как стало известно, производство пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra возобновили 2 августа, при этом простой на линиях по сборке Chevrolet Traverse и Buick Enclave решили продлить как минимум до 9 августа.

Завод по выпуску пикапов простаивал или частично работал две недели.

Также из-за дефицита полупроводников ранее было принято решение выпускать автомобили 2021 модельного года без некоторых функций, в числе которых система старт-стоп и беспроводная зарядка для смартфона.