Концерн General Motors начнет выпуск только электромобилей к 2035 году

Американский концерн поделился планами по выпуску автомобилей на ближайшие 15 лет.

Как рассказали представители General Motors они намерены заняться выпуском только электрокаров.

Постепенно компания будет расширять модельную линейку, чтобы к 2035 году выпускать только автомобили с полностью электрическими силовыми установками.

Кроме этого, к 2040 году автопроизводитель намерен свести к минимуму выбросы парниковых газов в атмосферу при производстве машин.

В связи с этим планируется к 2030 году перевести все американские заводы на возобновляемые источники энергии. Позднее переход произойдет и других предприятий за пределами Америки.

Только в ближайшие пять лет General Motors инвестирует 25 млрд долларов на разработку полностью электрических и беспилотных моделей.