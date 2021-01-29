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Концерн General Motors начнет выпуск только электромобилей к 2035 году

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Американский концерн поделился планами по выпуску автомобилей на ближайшие 15 лет.
Как рассказали представители General Motors они намерены заняться выпуском только электрокаров.

Постепенно компания будет расширять модельную линейку, чтобы к 2035 году выпускать только автомобили с полностью электрическими силовыми установками.

Кроме этого, к 2040 году автопроизводитель намерен свести к минимуму выбросы парниковых газов в атмосферу при производстве машин.

В связи с этим планируется к 2030 году перевести все американские заводы на возобновляемые источники энергии. Позднее переход произойдет и других предприятий за пределами Америки.

Только в ближайшие пять лет General Motors инвестирует 25 млрд долларов на разработку полностью электрических и беспилотных моделей.

General Motors
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