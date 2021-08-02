Компания Toyota разработает дизель-электрический агрегат для Land Cruiser 300

Toyota для своих дизельных автомобилей выпустит гибридную силовую установку, которую будут устанавливать на внедорожники и коммерческий транспорт.
Японская компания на базе дизельного мотора создаст гибридную силовую установку, которую предложат для нового поколения внедорожника Land Cruiser, Tundra и ряда других моделей, относящихся к коммерческому транспорту.
В силовой установке дизельный мотор будет обеспечивать высокую тягу, а электрический мотор позволит сэкономить топливо и снизить количество вредных выбросов.
Какой именно дизельный агрегат ляжет в основу гибрида пока неизвестно.
Напомним, новый Toyota Land Cruiser с индексом «300» на российском рынке сейчас предлагается только с бензиновым 3,5литровым турбированным мотором мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента.
Этот силовой агрегат работает только с 10-ступенчатой автоматической коробкой и полным приводом. Стоимость нового «трехсотого» на российском рынке составляет от 5 613 000 рублей.
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