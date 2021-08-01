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Семиместная версия кроссовера Hyundai Creta может появиться и в РФ

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Трехрядный кроссовер был представлен в Индии еще весной этого года, и он уже доступен для покупки.
Изначально были данные, что в России модель в таком исполнении ждать не стоит, но теперь появились данные о выходе семиместной новинки за пределы индийского рынка, в том числе его появление ожидают и в нашей стране.

Напомним, что речь идет о кроссовере с названием Alcazar, который является той же Кретой, но с увеличенной колесной базой.

Семиместная версия кроссовера Hyundai Creta может появиться и в РФ

О том, что такой автомобиль выйдет за пределы Индии стало известно благодаря шпионским фото, созданным на территории Мексики, где были замечены тестовые прототипы.

Alcazar в Индии представлен в версии с шести или семиместным салоном, а в движение его приводит турбированный 159-сильный двигатель.

Стоимость трехрядного варианта стартует от 1,6 млн рублей в эквиваленте.

Компания Hyundai презентовала семиместную версию кроссовера Creta Alcazar

hyundai Hyundai Creta
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