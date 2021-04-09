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Компания Hyundai презентовала семиместную версию кроссовера Creta Alcazar

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Семиместная версия создана на базе второго поколения Hyundai Creta иразработана для индийского рынка, но в дальнейшем она может стать глобальной.
Новый семиместный кроссовер получил название Alcazar. Он практически повторяет внешность своего донора за исключением заднего свеса и бокового стекла.

Для того чтобы разместить в кроссовере третий ряд, автопроизводителю пришлось увеличить задний свес и колесную базу.

Компания Hyundai презентовала семиместную версию кроссовера Creta Alcazar

У Alcazar колесная база на 150 мм больше, ее растянули до 2760 миллиметров. Внешние отличия Alcazar от Creta заключаются в увеличенном заднем свесе, боковых стеклах, радиаторной решетке (у нее другой рисунок) и задних фонарях. Также модель в Индии получила другие колесные диски.

Компания Hyundai презентовала семиместную версию кроссовера Creta Alcazar
Hyundai пока не показала салон новинки и пока был только опубликован только дизайн-скетч, на котором можно увидеть, что модель будет предлагаться как в шестиместном так семиместном варианте.

Известно, что в салоне Hyundai Alcazar будет устанавливаться 10-дюймовый экран мультимедийной системы, беспроводная зарядка для смартфона, а также климат-контроль.

В Индии кроссовер будет предлагаться с 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 159 л.с. и 1,5-литровым 115-сильным дизельным ДВС. Для моторов будет доступна механическая или автоматическая трансмиссия.

Цены на Alcazar пока не озвучили, это сделают ближе к старту продаж. Продажи нового кроссовера на индийском рынке начнутся в мае.

Hyundai Alcazar
Tvoe-avto.com
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