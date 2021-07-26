В России ГИБДД запустила рейды по выявлению нелегально тюнингованных машин

В России начали проведение рейдов, в ходе которых планируется выявлять автомобили с нелегальным тюнингом.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей и обязывать их устранять нарушения в течение 10 дней.

О проводимых рейдах сообщила газета «Известия», журналисты которой также рассказали, какие машины оказались под пристальным вниманием.

В частности, сообщается, что недавно рейд с названием «Джипинг» прошел в горной местности Апшеронского района Кубани. Там были выявлены автомобили с незарегистрированным тюнингом, причем больше всего среди них оказалось УАЗов и ВАЗ-2121 «Нива».

В таких автомобилях кустарным способом установлены шноркели, усиленные бамперы, ГБО, дополнительные пороги, светодиодные дневные ходовые огни, а еще и раздвоенный выхлоп.

Владельцы таких автомобилей получили штрафы в размере 500 рублей и обязали узаконить тюнинг в течение 10 дней.

В случае, если этого не сделать автомобилисты рискуют столкнуться с тем, что их машину снимут с учета, а СТС –аннулируют.