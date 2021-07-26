Чешская марка начала разрабатывать новый компактный кроссовер, который по габаритам окажется меньше модели Kushaq.

Как стало известно, Skoda выпустит новый компактный кроссовер меньше Skoda Kushaq, предназначенный для индийского рынка.

Это означает, что длина новинки будет меньше четырех метров. При этом ожидается, что технически она будет повторять Kushaq.

Как стало известно, разработкой автомобиля занимаются специалисты из Европы и Индии. В основе кроссовера расположится платформа MQB-A0 IN, за счет которой его предложат с 1,0 и 1,5-литровыми агрегатами мощностью 116 и 150 л.с.

В паре с ними будет работать 6-скоростная механика или автомат, а также 7-ступенчатая роботизированная КП.

Системы привода на все колеса в новинке не будет. Презентация субкомпактного кроссовера ожидается в 2022 или 2023 году.