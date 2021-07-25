Skoda повысила цены на кроссовер Kodiaq в РФ в июле на 53 – 98 тыс. рублей

Некоторые комплектации этого кроссовера уже получали новые цены в этом году.

В июле Skoda повысила цены на кроссовер Kodiaq в России на 53 – 98 тыс. рублей или 2,0-4,1%.

Если в июне стали дороже топовые варианты автомобиля, то теперь прайсы переписали для версий Active, Ambition и Style, сообщил сайт «Цена Авто».

Помимо кроссовера изменилась и минимальная цена лифтбека Octavia за счет появления новой версии с 1,6-литровым двигателем и пятискоростной механикой, которая продается по цене от 1 490 000 рублей.

Новые комплектации получил и кроссовер Skoda Karoq, в которых доступен 1,4 или 1,6-литровый двигатель.

Турбомотор работает с новой семиступенчатой КП, а пару второму двигателю составляет 6-скоростной автомат. Стоимость таких вариантов варьируется от 1 млн 640 до 1 млн 764 тыс. рублей.