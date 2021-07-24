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В Японии Toyota запретит покупателям новых Land Cruiser перепродавать внедорожники

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Toyota решила обязать покупателей нового поколения внедорожников Land Cruiser подписать обязательство от перепродажи автомобиля.
Об этом пишет издание Creative311, и как в нем полагают, такое решение в компании приняли, чтобы рамный внедорожник не перепродавали на вторичном рынке по завышенной цене, так как на Land Cruiser сейчас наблюдается дефицит.

Источник написал, что при покупке Toyota Land Cruiser клиент подпишет бумагу, что он не приобретает машину с целью ее экспорта или перепродажи.

Причем в документе автопроизводитель не указывает сроки действия договора, при этом отмечено, что в случае нарушения обязательства покупателю грозит отказ от обслуживания и даже финансовая ответственность.

Японская компания на домашнем рынке уже получила свыше 22 тыс. заказов на Land Cruiser 300.

В России модель появится в следующем месяце, но только с 415-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой передач. Стоимость внедорожника будет стартовать от 5 613 000 рублей.

Названы цены и комплектации нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 для РФ

toyota Toyota Land Cruiser 300
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