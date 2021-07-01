Названы цены и комплектации нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 для РФ

Прием заказов на новый внедорожник компания Toyota начала с 1 июля, Toyota Land Cruiser в дилерских центрах предлагается по цене от 5 613 000 рублей.

В РФ Toyota Land Cruiser с индексом 300 предлагается в трех комплектациях: Элеганс, Комфорт+ и 70th Anniversary.

Базовая версия оценивается от 5 613 000 рублей. Комплектация Комфорт+ доступна по цене от 6 861 000 рублей, а юбилейная версия от 7 665 000 рублей.

Напомним, Land Cruiser 300 создан на архитектуре TNGA, при этом в основе внедорожника лежит новая рама, которая значительно легче и прочнее чем у Land Cruiser 200.

В России под капотом нового поколения кроссовера устанавливают V-образный шестицилиндровый 3,5-литровый мотор мощностью 415 л.с.

Такой силовой агрегат впервые на Land Cruiser, при этом на седане Lexus LS он уже предлагается несколько лет.

В паре с силовым агрегатом работает 10-ступенчатый «автомат». Заявлено, что большой внедорожник с новым мотором способен разгонятся от 0 до 100 км/ч менее чем за 7 сек.

Уже в базовой версии нового поколения Land Cruiser есть кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца, 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto, а также камера заднего вида и светодиодная оптика.

В самой дорогой версии 70th Years Anniversary уже добавили 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, акустическую систему JBL с 14 динамиками, систему безопасности Toyota Safety Sense и 20-дюймовые колесные диски.