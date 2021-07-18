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Опубликован ТОП-5 самых доступных иномарок на рынке РФ в июле 2021 года

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В России проанализировали предложения на автомобильном рынке и подготовили список автомобилей, которые по состоянию на июль являются самыми доступными.

ТОП-5 самых доступных иномарок на рынке РФ в июле 2021 года опубликовал портал CarsWeek.ru, журналисты которого выяснили, что лидерами рейтинга стали седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero.

Их стоимость стартует от 717 000 и 742 000 рублей. На третьей строчке оказался Chevrolet Nexia. Седан предлагается на нашем рынке по цене от 828 900 рублей.

Следующим в ТОП-5 оказался Hyundai Solaris с ценником от 870 тыс. рублей за базовую комплектацию.

Замыкает опубликованный рейтинг модель Chevrolet Cobalt. Его дилеры в России продают по цене от 886 900 рублей.

Renault представила обновленные Renault Logan и Sandero для РФ

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