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Американская Ford отзывает свыше 850 тысяч автомобилей по всему миру

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Производитель автомобилей из США проведет крупный отзыв, в рамках которого на завод отправят сотни тысяч внедорожников.

Как стало известно, отзывается порядка 850 тыс. автомобилей, в которых выявили проблемы, требующие их возвращения обратно на завод.

Сообщается, что большая часть машин, а именно около 700 тыс. реализовали на территории Северной Америки, тогда как остальные реализовали на других рынках.

Проблемы могут быть в машинах 2013-2017 годов выпуска, собранных на предприятиях в Чикаго и в Елабуге.

В транспортных средствах выявили брак, из-за которого происходят трещины на схождении заднего ряда колес.

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