Ford выпустил парфюм с ароматом бензина для владельцев Mustang Mach-E

Американская компания решила создать необычный парфюм, причем выпустили его для владельцев электрокара Mustang Mach-E.

Оригинальный парфюм называется Mach-Eau, а его использование позволит водителям Mustang Mach-E почувствовать запах работающего ДВС.

Перед тем, как выпустить такой парфюм, к компании обращались владельцы электрокара, которые заявили, что и не хватает запаха бензина.

В результате было решено предоставить такую возможность клиентам, выпустив парфюм, где основным является запах бензина, который дополнен нотками дыма, запахом резины, а также «животным запахом».

Кроме этого, в парфюм добавили нотки герани, имбиря, сандала, лаванды, миндаля и голубого имбиря. Как отметили в компании, представленный парфюм могут получить только владельцы Mustang Mach-E.