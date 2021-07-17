Кроссовер Jolion от Haval получит более производительный двигатель

Марка Haval планирует расширить моторную гамму кроссовера под названием Haval Chulian.

Модель под таким названием продается на китайском рынке, при этом в России она известна как Jolion.

Для внутреннего рынка Haval намерена предложить автомобиль в версии с 1,5-литровым двигателем GW4G15K, который окажется мощнее и экономичнее, чем актуальный 1,5-литровый агрегат.

К тому же в новинке будет выше крутящий момент. Предварительно известно, что новый двигатель в дальнейшем появится во многих моделях компании Great Wall.

Появится ли новый ДВС в российской версии кроссовера, информации пока нет.