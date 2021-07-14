Автомобили Honda в России подорожали на 100-415 тыс. рублей

Изменение цен на автомобили этой марки происходит третий раз за года, и на этот раз ощутимый рост цены произошел на CR-V.

Этот кроссовер стал дороже сразу на 415 тыс. рублей за счет того, что из продажи исчезли комплектации, оборудованные двухлитровым бензиновым двигателем.

Модель Pilot в сравнении с CR-V стал дороже только на 100 тыс. рублей. В его комплектациях изменений не произошло, сообщает Quto.

Стоит отметить, что Honda объявила об уходе с российского рынка, причем в этом году покинуть рынок должен был Pilot, а в 2022 году планируется завершить продажи кроссовера CR-V.