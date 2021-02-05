В Японии объяснили, почему автобренд Honda покинул Россию

Решение об уходе компании Honda с российского рынка обсуждают даже в Японии, а недавно издание «Асахи симбун» написало, что японский автопроизводитель планировал покинуть российский рынок уже давно.

По мнению журналистов, неправильная политика Honda привела к тому, что ее автомобили в России не смогли составить конкуренцию, и в итоге в 2020 году компания реализовала всего 1508 легковых автомобилей.

К тому же Honda в свое время отказалась инвестировать в собственный завод в России, как это сделали другие.

Первым в РФ открыла свой завод компания Ford, которая его запустила в 2002 году, а после так поступили Renault, Toyota, Nissan и Hyundai.

Локальное производство также наладила Mazda и Mitsubishi.

Honda же продолжила привозить свои авто из-за рубежа, но высокие пошлины привели к высоким ценам и низким продажам.

Самый успешный год для Honda был 2008-й, когда компания на российском рынке передала своим клиентам 89 152 легковых автомобиля.

Доля компании выросла до 2,9% от общего объёма продаж легковых автомобилей, а в прошлом году доля японского автопроизводителя упала до 0,1%.

Стоит отметить, что в 2020 году на глобальном рынке продажи Honda составили 5 млн авто. На российском рынке в этот период было продано всего 1,5 тыс. автомобилей, и естественно при таких продажах компании невыгодно выделять инвестиции в рынок, который не приносить прибыль.

В целом еще в 2015 году в компании заявили, что прекращаются поставки легковых машин. Honda решила заниматься только импортом комплектующих и послегарантийным обслуживанием.

Российские дилеры должны были самостоятельно осуществлять импортные операции из Японии, но из-за такой сложной схемы многие дилерские центры закрылись и количество представительств в РФ резко упало.

В «Асахи симбун» предполагают, что еще в 2015 году Honda начала задумываться об уходе из России, и только спустя пять лет решение было принято окончательно.