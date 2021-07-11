Блогер Сергей Рязанцев рассказал об электромобилях, которые больше всех пользуются спросом в России.

Так, Nissan Leaf возглавил рейтинг востребованных электромобилей в России, при этом его стоимость на рынке варьируется от 1 до 2 млн рублей.

Разброс цен большой, в связи с тем, что в России встречаются как праворульные, так и леворульные экземпляры. Volkswagen E-Golf также вошел в рейтинг наиболее продаваемых, в том числе и по той причине, что у него демократичный ценник, а также внешний вид.

На третьей строчке оказался Tesla Model 3. Как говорит блогер, этот электрокар полюбили многие за силовую установку мощностью 258 л.с. и отличную динамику, почти сопоставимую со спорткаром.