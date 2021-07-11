Главная » Новости

Nissan Leaf возглавил рейтинг востребованных электромобилей в России

Просмотров 22 Опубликовано Обновлено

Блогер Сергей Рязанцев рассказал об электромобилях, которые больше всех пользуются спросом в России.

Так, Nissan Leaf возглавил рейтинг востребованных электромобилей в России, при этом его стоимость на рынке варьируется от 1 до 2 млн рублей.

Разброс цен большой, в связи с тем, что в России встречаются как праворульные, так и леворульные экземпляры. Volkswagen E-Golf также вошел в рейтинг наиболее продаваемых, в том числе и по той причине, что у него демократичный ценник, а также внешний вид.

На третьей строчке оказался Tesla Model 3. Как говорит блогер, этот электрокар полюбили многие за силовую установку мощностью 258 л.с. и отличную динамику, почти сопоставимую со спорткаром.

ГИБДД РФ предупредила автомобилистов о новых штрафах за тюнинг

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика