Компания Renault повысила цены на свои автомобили в РФ в июле 2021 года

Автопроизводитель Renault в России снова пересмотрел стоимость своих автомобилей, причем последнее изменение цен было месяц назад.

На этот раз автомобили французского бренда стали дороже на 1-25 тыс. рублей в зависимости от комплектации и модели.

Так, Renault Logan продается по цене от 717 тыс. рублей, а сумма удорожания составила 3 тыс. рублей, сообщил сайт «Цена Авто».

Прибавила в цене и модификация Renault Logan Stepway, которая теперь продается по цене от 843 тыс. рублей.

На сумму от 7 тыс. рублей стали дороже Renault Sandero, Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Arkana, причем кроссоверы прибавили в цене больше всех.