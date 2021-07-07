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Бренд KIA повысил цены на свои автомобили в РФ в июле 2021 года

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Автомобильная компания KIA на российском рынке повышает стоимость своих автомобилей уже седьмой раз.

На этот раз автопроизводитель KIA повысил цены на свои автомобили в РФ в июле 2021 года на 0,9-1,9% в зависимости от модели и комплектации.

В этом месяце прайсы переписали на 4 из 17 представленных моделей, передает сайт «Цена Авто». На этот раз удорожание затронуло модели K5 и K900, а также Sportagе и Mohave.

Их стоимость в денежном выражении повысилась на 20-50 тыс. рублей. Меньше всех прибавил в цене кроссовер Sportage, который стал дороже на 20-30 тыс. рублей.

На 20-40 тыс. рублей подорожал K5, на 50 тыс. рублей — Kia K900 и на такую же сумму теперь дороже и внедорожник Mohave.

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