KIA обновила комплектации рамного внедорожника Mohave в России

На российском рынке стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Kia Mohave. В этой модели внесли ряд технических решений, которые позволили внедорожник сделать более комфортным.

Обновленная версия теперь предлагается от 3 759 900 рублей. Для нее доступен только дизельный трёхлитровый V6 мощностью 249 л.с. 549 Нм крутящего момента.

Для силового агрегата предлагается только автоматическая восьмиступенчатая коробка передач с системой полного привода.

В обновленном Mohave появилась мультимедийная система Kia AVN с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto.

Также система получила Bluetooth с возможностью одновременного подключения двух мобильных устройств.

Помимо этого, корейский автопроизводитель у внедорожника перенастроил заднюю подвеску, улучшил шумоизоляцию и установил в передних дверях двойные стекла.