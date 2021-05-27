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KIA обновила комплектации рамного внедорожника Mohave в России

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На российском рынке стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Kia Mohave. В этой модели внесли ряд технических решений, которые позволили внедорожник сделать более комфортным.
Обновленная версия теперь предлагается от 3 759 900 рублей. Для нее доступен только дизельный трёхлитровый V6 мощностью 249 л.с. 549 Нм крутящего момента.

Для силового агрегата предлагается только автоматическая восьмиступенчатая коробка передач с системой полного привода.

В обновленном Mohave появилась мультимедийная система Kia AVN с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto.

Также система получила Bluetooth с возможностью одновременного подключения двух мобильных устройств.

Помимо этого, корейский автопроизводитель у внедорожника перенастроил заднюю подвеску, улучшил шумоизоляцию и установил в передних дверях двойные стекла.

kia KIA Mohave
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