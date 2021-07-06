АВТОВАЗ разработает новую платформу для электромобилей и гибридов

Отечественный автопроизводитель будет выпускать гибридные и электрические автомобили, о чем рассказал глава компании Николя Мор.

По его словам электрифицированные авто будут выпускать уже в 2027-2028 годах, а до этого времени для таких машин будет создана совершенно новая платформа.

Впрочем, на этой платформе будут создавать не только электрифицированные модели, но и машины на ДВС и на природном газе.

При этом о водородных авто упоминаний не было, хотя ранее в Минпроторге упоминали, что водородные авто начнут выпускать в стране в 2024 году.

Стоит отметить, что электромобиль в модельной линейке Лада был и это Lada El Lada, выпущенная в 2011 году. Ее тираж составил 100 экземпляров.