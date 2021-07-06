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Госдума РФ предложила повысить планку стоимости облагаемых налогом автомобилей

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О необходимости пересмотреть правила начисления налога на роскошь говорилось ранее неоднократно, ведь из-за введенных в 2014 году пределов в 2021 году в списке оказалось уже несколько моделей из массового сегмента.

Как выяснило агентство «Москва», Госдума РФ предложила повысить планку стоимости облагаемых налогом автомобилей с трех до четырех миллионов рублей.

С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. По словам авторов инициативы, необходимость повышать планку возникает как раз из-за того, что новые машины дорожают и под налог стали попадать вовсе не роскошные или премиальные авто.

Если поднять планку до 4 млн рублей, то перечень автомобилей облагаемых повышенным транспортным налогом существенно сократится.

Стоит отметить, что «налог на роскошь» был введен в 2014 году и с того момента правила начисления не менялись.

Многие автомобили в РФ в 2021 году могут попасть под налог на роскошь из-за роста цен

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