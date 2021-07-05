Главная » Новости

В 1 полугодии 2021 года было продано онлайн более 1,8 тыс. автомобилей Hyundai

Опубликовано Обновлено

Компания Hyundai сообщила о продажах автомобилей на онлайн-платформе в России.

Согласно обнародованным данным, в 1 полугодии 2021 года было продано онлайн более 1,8 тыс. автомобилей Hyundai.

При этом отмечается, что около 20 процентов клиентов помимо покупки машины еще покупают страховые или финансовые продукты также онлайн.

Стоит отметить, что Hyundai одна из первых запустила платформу по продажам машин онлайн, причем на площадке происходит весь цикл покупки автомобиля.

Сейчас для покупки доступен почти весь модельный ряд марки. Еще стоит отметить, что в начале этого года компания запустила сервис digital по продажам автомобилей с пробегом.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика