Компания Hyundai сообщила о продажах автомобилей на онлайн-платформе в России.

Согласно обнародованным данным, в 1 полугодии 2021 года было продано онлайн более 1,8 тыс. автомобилей Hyundai.

При этом отмечается, что около 20 процентов клиентов помимо покупки машины еще покупают страховые или финансовые продукты также онлайн.

Стоит отметить, что Hyundai одна из первых запустила платформу по продажам машин онлайн, причем на площадке происходит весь цикл покупки автомобиля.

Сейчас для покупки доступен почти весь модельный ряд марки. Еще стоит отметить, что в начале этого года компания запустила сервис digital по продажам автомобилей с пробегом.