Hyundai запускает в РФ онлайн-магазин по продаже подержанных автомобилей

В компании Hyundai сообщили, что на территории РФ они запускают новый digital-сервис UKA, который представляет собой онлайн-магазин, где предложат купить машины Hyundai и Genesis с пробегом.

В магазине, как ожидается, будут представлены разные модели компании с разным пробегом и возрастом, так как в него смогут попасть любые машины, прошедшие проверку.

Также в продаже будут модели с тест-драйвов, из корпоративных парков или же авто из программы Hyundai Mobility.

Сервис уже доступен для россиян, которые могут скачать специальное приложение и ознакомится с не только с предложениями, но и даже узнать историю выбранной на площадке машины.

Более того, сама покупка авто будет безопасной, так как денежные средства будут списываться со счета клиента только в момент передачи авто в дилерском центре, а до этого деньги на счету будут замораживаться.

В случае, если клиент сомневается и отказывается от покупки после осмотра транспортного средства, перечисленные средства ему вернут.