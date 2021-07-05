В июле специалисты продолжают фиксировать изменение в стоимости новых автомобилей, а недавний мониторинг показал, что изменились прайсы для кроссоверов китайской компании.

Geely повысил цены на кроссоверы Geely Atlas и Coolray в РФ в июле 2021 года и на этот раз стоимость выросла на 2-17 тыс. рублей.

У модели Atlas прибавили в цене все комплектации, а у Coolray на 17 тыс. рублей стали дороже Comfort и Luxury, тогда как топовый вариант прибавил в цене 2 тыс. рублей.

Кроссовер теперь продается по цене от 1 376 990 до 1 681 990 рублей, а цены на Geely Atlas варьируются от 1 401 990 до 1 931 990 рублей.