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Geely повысил цены на кроссоверы Geely Atlas и Coolray в РФ в июле 2021 года

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В июле специалисты продолжают фиксировать изменение в стоимости новых автомобилей, а недавний мониторинг показал, что изменились прайсы для кроссоверов китайской компании.
Geely повысил цены на кроссоверы Geely Atlas и Coolray в РФ в июле 2021 года и на этот раз стоимость выросла на 2-17 тыс. рублей.

У модели Atlas прибавили в цене все комплектации, а у Coolray на 17 тыс. рублей стали дороже Comfort и Luxury, тогда как топовый вариант прибавил в цене 2 тыс. рублей.

Кроссовер теперь продается по цене от 1 376 990 до 1 681 990 рублей, а цены на Geely Atlas варьируются от 1 401 990 до 1 931 990 рублей.

Компания Geely объявила цены на новый кроссовер Atlas Pro для рынка РФ

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