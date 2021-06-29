Компания Geely объявила цены на новый кроссовер Atlas Pro для рынка РФ

В России стартуют продажи кроссовера Geely Atlas Pro с гибридным мотором от компании Volvo.

Китайский производитель новый «паркетник» предлагает по цене от 2 119 990 рублей. Он доступен только с 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 177 л.с., в паре с которым работает 48-вольтовый стартер-генератор, выдающий выдает дополнительных 50 Нм крутящего момента.

Трансмиссия доступна только 7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями и полным приводом. Продажи Geely Atlas Pro стартуют с 29 июня.

Модель будет предлагаться с шестью подушками безопасности, круиз-контролем, камерой кругового обзора и системой распознавания знаков.

В комплектации Flagship+ также будет устанавливаться панорамная крыша, антенна-плавник и солнцезащитные козырьки с функцией подсветки. Стоимость этой комплектации составляет 2 184 990 рублей.