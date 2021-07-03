АвтоВАЗ отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц и сообщил о самых продаваемых моделях.

Россияне в июне 2021 года купили 40 096 автомобилей LADA, а этот результат оказался на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За период с начала года объёмы продаж Лад составили 200 219 машин, а это на 51% больше. LADA Granta в июне осталась самой продаваемой моделью компании с показателем 14 133 экземпляра, а это лучше, чем в июне 2020 года на 23%.

На втором месте остается Веста с результатом 11 932 ед., что на 41% больше. В тройке лидеров оказался Ларгус, проданный в количестве 5 682 штук, что больше на 36%.

Отмечается, что продолжает расти спрос и на семейство Niva, которых было продано в количестве 5 399 штук.