Ужесточается контроль за ввозимыми в Россию и переоборудованными авто

С каждым новым месяцем автовладельцев ожидают новые поправки в правила дорожного движения или эксплуатацию автомобиля.

Так сегодня сообщалось, что 26% автомашин в РФ попали под экологические штрафы 1 июля 2021 года. Также с первого июля вступает в силу ГОСТ 33670-2015.

Согласно новому ГОСТу все ввозимые в РФ автомобили должны пройти испытания в лаборатории.

С сегодняшнего дня дистанционная оценка транспортного средства больше недоступна.

Новые поправки в основном коснутся праворульных транспортных средств ввозимых из Японии.