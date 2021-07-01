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Ужесточается контроль за ввозимыми в Россию и переоборудованными авто

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С каждым новым месяцем автовладельцев ожидают новые поправки в правила дорожного движения или эксплуатацию автомобиля.

Так сегодня сообщалось, что 26% автомашин в РФ попали под экологические штрафы 1 июля 2021 года. Также с первого июля вступает в силу ГОСТ 33670-2015.

Согласно новому ГОСТу все ввозимые в РФ автомобили должны пройти испытания в лаборатории.

С сегодняшнего дня дистанционная оценка транспортного средства больше недоступна.
Новые поправки в основном коснутся праворульных транспортных средств ввозимых из Японии.

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