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26% автомашин в РФ попали под экологические штрафы 1 июля 2021 года

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В России начали действовать новые поправки в ПДД, которые запретят проезд некоторым автомобилям в «чистые» зоны.

В частности, в России вступили в силу поправки, в которых говорится о запрете въезда автомобилям низкого экологического класса на некоторые территории.

Как пишет «Коммерсантъ», изменения вносит постановление правительства №832. Знаки 5.35 и 5.36 означают запрет на въезд транспортных средств экологического класса ниже, чем указано на них.

Ранее проезд под знаками был разрешен всем машинам, чей эко-класс известен и указан в свидетельстве о регистрации, но с сегодняшнего дня под запрет попадут и авто, чей класс не установлен. Водителей, которые будут игнорировать знак, ждет штраф в размере 500 рублей.

При этом пока неизвестно, будут ли фиксировать нарушения автоматически. В этих поправках есть и исключения, когда проезд разрешен всем транспортным средствам специального назначения.

Согласно данным ГИБДД, с неопределённым экологическим классом по российским дорогам ездит порядка 16,7 млн транспортных средств, а это 26% от всего автомобильного парка России.

Большая часть их таких машин это 10-15 – летние модели. Впрочем, пока сильно волноваться водителям не стоит, так как в России нет ни одной зоны, где запрещено въезжать автомобилям с низким либо неопределенным экологическим классом.

Подобные ограничения есть только для грузовиков, а именно на МКАД и ТТК.

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