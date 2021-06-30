Китайский производитель Chery пересмотрел прайсы на свои автомобили в июне этого года.

Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», два кроссовера от Chery подорожали на рынке России в июне 2021 года на 0,6-1,1% в зависимости от модели и комплектации.

В денежном выражении сумма удорожания составила 10-15 тыс. рублей. Речь идет о моделях Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.

У первого без изменений осталась стоимость комплектации Cosmo, тогда как остальные версии прибавили в цене 10-15 тыс. рублей. Chery Tiggo 7 Pro стал дороже на 10 тыс. рублей только в комплектации Elite.