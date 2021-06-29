Компания Chery намерена продавать свои электромобили в России

Chery намерена в РФ расширить свой модельный ряд за счет электрокаров.

Сейчас китайская компания готовит пакет документов для сертификации своих электрокаров в РФ.

Также планируется скоро начать дорожные тесты автомобилей на электрической тяге в суровых климатических условиях нашей страны.

Какие электрические модели может привести Chery на наш рынок пока неизвестно. На домашнем рынке Chery предлагает семь моделей, и самой популярной из них является хэтчбек EQ1.

Его длина всего 3,2 метра, а мощность силовой установки составляет 41 л.с. На одном заряде EQ1 способен проехать до 150 км. В КНР электрокар с учетом государственных субсидий стоит около 560 тыс. рублей.

Минэкономразвития планирует до конца текущего десятилетия существенно расширить автопарк электрического транспорта.

Для этого утверждена программа развития зарядных станций. Так, к 2023 году их в РФ должно быть минимум 20 тыс. ед. а к 2030 году уже около 150 тыс. ед.