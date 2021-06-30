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Машина по подписке в РФ может оказаться самым выгодным типом личного транспорта

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В России все больше компаний стали предлагать свои автомобили по подписке, а между тем такой сервис становится все популярнее.

О преимуществах подписки на автомобили в интервью с агентством «Прайм» рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По его словам, машина по подписке в РФ может оказаться самым выгодным типом личного транспорта, хотя бы потому, что такой транспорт не требует трат на содержание, а в отличие от каршеринга такая машина эксплуатируется одним водителем.

К тому же положительным моментом является и возможность долгосрочной аренды. Впрочем, Мигаль отмечает, что конкретная выгода от автомобиля по подписке считается в зависимости от модели авто. В качестве примера приводят аренду кроссовера Hyundai Creta 2021 модельного года.

Его средняя стоимость составляет 1,64 млн рублей, а если к этой сумме прибавить прочие расходы кроме бензина, то его стоимость увеличится почти на 200 тыс. рублей.

При этом год аренды кроссовера обойдется россиянам в 442,2 тыс. рублей. Стоит отметить, что в России сервис аренды автомобилей предоставляют Audi, KIA, Hyundai, Skoda, Volvo, а еще возможность арендовать машину дают «Яндекс.Драйв», «СберАвтоподписка» и The Mashina. Не исключено, что подобный сервис предложит и «АвтоВАЗ».

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