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Сбер» запустил в РФ сервис долгосрочной аренды автомобилей «СберАвтоподписка»

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В России набирает популярность долгосрочная аренда автомобилей, и теперь в этом бизнесе присутствует компания «Сбер», которая предлагает арендовать легковые автомобили от 6 месяцев до трех лет.
Оформить долгосрочную аренду могут граждане РФ возрастом от 21 года. Обязательным условием еще является владение категории «В» и стаж вождения не менее года.

Пока сервис работает только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а позже его запустят в других регионах.

Оплата за аренду автомобиля вносится ежемесячно, причем для использования сервиса не нужен первоначальный взнос.

В стоимость аренды уже включена страховка, технический осмотр автомобиля, налоги и замены покрышек.

Пока «Сбер» предлагает только новые автомобили, а позже будут и поддержанные, но в очень хорошем состоянии.

Как указано на сайте «СберАвтоподписка», арендованный автомобиль можно использовать на территории РФ и зарубежном, но нельзя его использовать в коммерческих целях.

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