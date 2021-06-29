Renault за 5 лет продала более 130 тысяч кроссоверов Renault Kaptur в РФ

В компании Renault поделились данным по продажам кроссовера Kaptur, который вышел на российский рынок пять лет назад.

Автомобиль, как сообщила пресс-служба компании, нашел в России более 130 тыс. владельцев.

Стоит отметить, что в прошлом году компания запустила в продажу обновленный вариант кроссовера. С выходом этой модели автопроизводитель смог привлечь новую аудиторию.

Сегодня покупателями автомобилей марки являются открытые люди среднего возраста в большинстве случаев с семьей. 70% покупателей это люди с высшим образованием и стабильным доходом в среднем более 1 млн рублей.

Чаще всего кроссоверы Kaptur покупают жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкортостана.

Напомним, что Renault Kaptur в РФ продается в четырех комплектациях по цене от 1 192 000 рублей.