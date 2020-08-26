Почему люди приобретают Renault Kaptur

Компактный французский кроссовер Renault Kaptur сконструирован для российского рынка. Он выпускается на московском заводе «Renault Россия» и пользуется высокой популярностью среди автолюбителей, что обусловлено целым рядом причин.

Технические характеристики

Renault Kaptur длиннее, чем европейский Captur и сконструирован на платформе B0 (а не Clio). Автомобиль оснащается бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, мощность которых составляет 114 и 143 лошадиные силы соответственно. Они разгоняют самую динамичную модель до 100 километров в час всего за 10,5 секунды, что сопоставимо с гораздо более мощными автомобилями. Двигатели меньшей мощности устанавливаются только на версии с передним приводом. Тем, кто принял решение купить Renault Kaptur, следует приготовиться к непростому выбору, поскольку этот автомобиль, в зависимости от мотора и типа привода, оснащается четырьмя типами КПП: пятиступенчатой и шестиступенчатой механической коробкой переключения передач, автоматической четырехдиапазонной трансмиссией и чрезвычайно отзывчивым вариатором CVT, который использует ресурс двигателя с максимальной эффективностью.

Основные преимущества Renault Kaptur

Главная причина, побуждающая людей приобретать Renault Kaptur, заключается в сочетании броского экстерьера, практичности, надежности и доступной стоимости. В число важнейших достоинств этого автомобиля входят следующие особенности:

Платформа – кроссовер Renault Kaptur создан на платформе B0, которая позаимствована у Renault Duster, однако имеет довольно большое число отличий. К примеру, вместо балки сзади размещена многорычажка.

Внешний вид – дизайн экстерьера Renault Kaptur понравился многим автолюбителям. Удачные очертания кузова гармонично сочетаются с эффектными бамперами со светодиодными ходовыми дневными огнями и выпуклыми выштамповками на капоте.

Внушительная длина дорожного просвета (204 миллиметра), что очень важно в условиях плохих российских дорог.

Оптика – благодаря наполнению передних фар светодиодной техникой было достигнуто улучшение не только экстерьера авто, но и качества освещения.

Таким образом, Renault Kaptur обходит многих конкурентов привлекательным внешним видом, доступной стоимостью, высокой комфортностью и надежностью. Вдобавок этот автомобиль в случае необходимости легко продать на вторичном рынке.