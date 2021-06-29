Новый Volkswagen ID.4 не привлек покупателей на рынке Китая

Немецкая компания выпустила Volkswagen ID.4 в первую очередь для китайского рынка, где она планировала продавать немалые объемы модели.

При этом покупатели в Китае оказались не в восторге от машины, на что указывают достаточно низкие продажи электрокара.

Как выяснило агентство Reuters, в мае ID.4 X и ID.4 Crozz были проданы в количестве всего 1 213 экземпляров за май, в то время как другие электромобили пользуются куда большим спросом.

В компании же сообщили, что продажи Volkswagen ID.4 оказались ниже ожидаемых, в связи с чем автопроизводитель не раз корректировал объемы производства. В планах Volkswagen был выпуск и продажи порядка 100-120 тыс. экземпляров модели в год.

Сейчас производственные мощности по выпуску этого электромобиля загружены только на 10%. Несмотря на низкий спрос в Китае, в Европе ситуация иная.

Как стало известно, за два месяца с момента запуска Volkswagen ID.4 был продан в количестве более 12,1 тыс. экземпляров.

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