Электромобиль Volkswagen ID.4 получил звание «Всемирный автомобиль года 2021»

Организаторы ежегодного конкурса подвели итоги и сообщили, какой автомобиль получил главный титул, а также какие модели оказались победителями в дополнительных категориях.
Так, согласно обнародованным данным звание «Всемирный автомобиль года 2021» получил электрический автомобиль немецкой компании Volkswagen — ID.4.
Наряду с ним за главное звание боролись и такие модели как Honda e и Toyota Yaris.
В дополнительных категориях победителем стал Mercedes S-Class, который победил в номинации «Лучший представительский автомобиль».
Лучшим спортивным автомобилем назвали Porsche 911 Turbo, а самый лучший дизайн оказался у нового Land Rover Defender.
Электрокар Honda e хоть и не победил в главной номинации, то стал лучшим в категории лучшего городского автомобиля.
Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 вышел на европейский авторынок