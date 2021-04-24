Главная » Новости

Электромобиль Volkswagen ID.4 получил звание «Всемирный автомобиль года 2021»

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Организаторы ежегодного конкурса подвели итоги и сообщили, какой автомобиль получил главный титул, а также какие модели оказались победителями в дополнительных категориях.
Так, согласно обнародованным данным звание «Всемирный автомобиль года 2021» получил электрический автомобиль немецкой компании Volkswagen — ID.4.

Наряду с ним за главное звание боролись и такие модели как Honda e и Toyota Yaris.

В дополнительных категориях победителем стал Mercedes S-Class, который победил в номинации «Лучший представительский автомобиль».

Лучшим спортивным автомобилем назвали Porsche 911 Turbo, а самый лучший дизайн оказался у нового Land Rover Defender.

Электрокар Honda e хоть и не победил в главной номинации, то стал лучшим в категории лучшего городского автомобиля.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 вышел на европейский авторынок

volkswagen Volkswagen ID.4
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика