Электромобиль Volkswagen ID.4 получил звание «Всемирный автомобиль года 2021»

Организаторы ежегодного конкурса подвели итоги и сообщили, какой автомобиль получил главный титул, а также какие модели оказались победителями в дополнительных категориях.

Так, согласно обнародованным данным звание «Всемирный автомобиль года 2021» получил электрический автомобиль немецкой компании Volkswagen — ID.4.

Наряду с ним за главное звание боролись и такие модели как Honda e и Toyota Yaris.

В дополнительных категориях победителем стал Mercedes S-Class, который победил в номинации «Лучший представительский автомобиль».

Лучшим спортивным автомобилем назвали Porsche 911 Turbo, а самый лучший дизайн оказался у нового Land Rover Defender.

Электрокар Honda e хоть и не победил в главной номинации, то стал лучшим в категории лучшего городского автомобиля.