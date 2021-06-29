ГАЗ инвестировал 3,2 миллиарда рублей на реализацию проекта «ГАЗель NN»

Представители ГАЗ пообщались с российскими журналистами, после чего стало известно, во сколько компании обошелся проект «ГАЗель NN».

Напомним, что с 20 мая коммерческие автомобили нового поколения встали на конвейер, а с 24 июня они стали доступны для заказа.

При этом «живые» продажи стартуют только 24 августа. Оказалось, что на реализацию проекта «ГАЗель NN» автопроизводителю ГАЗ потребовалось 3,2 млрд рублей.

Эта сумма была потрачена в том числе и на разработку электронной архитектуры модели и создание мощностей для ее производства, сообщило агентство «Автостат».

В рамках проекта также были созданы новые линии по выпуску мостов типа «спайсер» и шестискоростной трансмиссии, разработанной собственными силами.