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ГАЗ начал прием заказов на новое поколение «ГАЗель NN»

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Заказы на автомобиль уже принимают, тогда как «живые» продажи запланированы на 24 августа.

ГАЗ начал прием заказов на новое поколение «ГАЗель NN», которое доступно для заказа в версиях: бортовые грузовики, микроавтобусы и цельнометаллические фургоны.

Все автомобили имеют турбированный дизельный двигатель Cummins объемом 2,8 литра.

Работая в паре с шестискоростной механикой, у которой к слову заявлен ресурс 300 тыс. км, мощность двигателя составит 150 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 340 Нм.

Новая «ГАЗель NN» позиционируется на ступень выше «ГАЗели Next», но стоимость автомобилей пока не раскрывают.

Как известно, в будущем в семействе модели будут еще и микроавтобусы «Соболь» в задне- и полноприводных версиях.

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