Автомобили марки Subaru подорожали в РФ на 30 тыс. рублей в июне 2021 года

Компания Subaru в конце июня пересмотрела прайсы на большинство своих автомобилей.

В частности, изменения не коснулись только универсала Outback. Остальные модели марки стали дороже на 0,7-1,2%, о чем сообщил сайт «Цена Авто».

Четыре модели бренда теперь обойдутся на 30 тыс. рублей дороже.

Так, стоимость кроссовера Subaru Forester теперь варьируется от 2 499 000 до 3 279 900 рублей, а Subaru XV оценен от 2 549 000 до 2 719 900 рублей.

Что касается Subaru WRX и Subaru WRX STI, то их ценники теперь составляют от 3 429 000 до 3 619 900 рублей и 4 599 900 рублей соответственно.