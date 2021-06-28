Главная » Новости

Автомобили марки Subaru подорожали в РФ на 30 тыс. рублей в июне 2021 года

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Компания Subaru в конце июня пересмотрела прайсы на большинство своих автомобилей.

В частности, изменения не коснулись только универсала Outback. Остальные модели марки стали дороже на 0,7-1,2%, о чем сообщил сайт «Цена Авто».

Четыре модели бренда теперь обойдутся на 30 тыс. рублей дороже.

Так, стоимость кроссовера Subaru Forester теперь варьируется от 2 499 000 до 3 279 900 рублей, а Subaru XV оценен от 2 549 000 до 2 719 900 рублей.

Что касается Subaru WRX и Subaru WRX STI, то их ценники теперь составляют от 3 429 000 до 3 619 900 рублей и 4 599 900 рублей соответственно.

Обновлённый кроссовер Subaru Forester появится на рынке РФ до конца 2021 года

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика