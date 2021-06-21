Обновлённый кроссовер Subaru Forester появится на рынке РФ до конца 2021 года

Менее недели назад компания Subaru официально представила обновленный кроссовер Subaru Forester 2021 модельного года.

Пока был представлен обновленный вариант модели для японского рынка, но уже скоро будет представлена и глобальная версия, которая, как ожидается, будет отличаться только расположением руля.

Как стало известно, Subaru Forester 2021 года выйдет и на российский рынок, причем произойдет это, как выяснили журналисты Autonews.ru, до конца этого года.

Пока же в нашей стране продается дорестайлинговый вариант модели пятой генерации, который дебютировал еще в 2018 года. Его стоимость стартует от 2 499 000 рублей.