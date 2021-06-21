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Обновлённый кроссовер Subaru Forester появится на рынке РФ до конца 2021 года

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Менее недели назад компания Subaru официально представила обновленный кроссовер Subaru Forester 2021 модельного года.

Пока был представлен обновленный вариант модели для японского рынка, но уже скоро будет представлена и глобальная версия, которая, как ожидается, будет отличаться только расположением руля.

Как стало известно, Subaru Forester 2021 года выйдет и на российский рынок, причем произойдет это, как выяснили журналисты Autonews.ru, до конца этого года.

Пока же в нашей стране продается дорестайлинговый вариант модели пятой генерации, который дебютировал еще в 2018 года. Его стоимость стартует от 2 499 000 рублей.

subaru Subaru Forester
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