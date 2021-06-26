Правила техосмотра подержанных машин ужесточают в РФ с 1 июля 2021 года

В следующем месяце автомобилистов ждут нововведения, которые касаются автомобилей с пробегом, ввозимых из-за границы.

Новые правила проверки подержанных машин нацелены на снижение числа ввозимых транспортных средств, побывавших в ДТП, либо утопленных. По состоянию на 2015 год доля ввозимых в страну из Японии или Китая машин, которые были в серьезном ДТП или утоплены, составляла почти 30%, пишет «lenta.ru».

С 1 июля 2021 года правила проверки ввозимых из заграницы ужесточатся. В частности, если ранее процедура проверки была удаленной и для этого требовались только фотографии, то теперь все подержанные иномарки, а также авто с изменениями в конструкции будут подвергаться проверке в испытательных лабораториях.

Такеж стоит отметить, что с 22 августа в силу вступает новый закон, в котором обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменяется.

То есть при оформлении страховки не потребуется предъявления диагностической карты. Кроме этого, начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин ранее сказал, что при отсутствии техосмотра машины в случае ДТП водитель не будет наказан.