Если о способах сэкономить зимой известно многим, то вот узнать о хитростях, которые помогут сэкономить на бензине летом, вероятно, будет интересно.

Эксперты портала «АвтВзгляд», автомобилистам назвали пять способов сэкономить на бензине летом, и некоторые из них касаются технического состояния машины.

Во-первых, эксперты советуют проверить чистоту воздушного и топливного фильтров, так как если они засорены, то будет увеличиваться расход топлива. Фильтры в жару лучше менять чаще, так как в сухую погоду они засоряются пылью и насекомыми быстрее.

Еще одним способом сэкономить назвали использование посильнее накачанных покрышек, что позволит снизить силу трения качения колес и сопротивление воздуха. В этом случае советуют в шинах сделать лишние 0,3—0,5 атмосферы.

Немаловажным является и выбор менее вязкого моторного масла, однако использовать нужно то масло, которое советует автопроизводитель, так как выбор маловязкого масла может стать причиной течи сквозь прокладки и уплотнения.

Менее вязкое моторное масло позволяет снижать потери на трение внутри двигателя, при этом повышает его эффективность. Сэкономить на топливе летом можно еще и за счет экономии на удобствах.

В этом случае речь идет о кондиционере и аудиосистеме, которые дают дополнительную нагрузку на двигатель. Ну и на последнем месте оказалась рекомендация в виде манерного вождения, что позволит неплохо сэкономить на топливе.

Источник